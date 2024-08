Nicht weit von Luckow drohte ein weiterer Teich auszutrocknen. Vor zwei Jahren wurde ausgebaggert, was oft für die Rettung eines Teiches reicht. "Wir hätten nicht gedacht, dass dieser See, der kurz vorm Vertrocknen war, wieder Wasser ansammelt", sagt Frank Gotzmann (parteilos), Amtsdirektor in Gartz/Oder. "Es ist ein Lebensraum für viele Tiere, aber es ist auch wichtig, dass es uns gelingt, immer wieder das Wasser in der Landschaft zu halten."

Nur wenige Dörfer weiter, in Hohenreinkendorf, ist ein anderer Teich saniert worden. Und das soll nur der Anfang sein: Ortsvorsteher und Landwirt Gernot Wedewardt (parteilos) will nach eigenen Angaben allein auf den Flächen des Dorfes 26 Feldsölle wiederbeleben.

Ganz aktuell wurde am Dorfrand der Bleichsee saniert. Vor der Sanierung war er ausgetrocknet und mit Vegetation bedeckt. Im vergangenen Jahr wurde er entschlammt. Jetzt füllt sich der See wieder mit Wasser. Und bald wohl mit neuem Leben.