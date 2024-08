Eine Frau und ihr einjähriger Sohn sind in ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichsfelde (Bezirk Lichtenberg) von einem Mann schwer verletzt worden. Die 43 Jahre alte Mutter und der ihr flüchtig bekannte Mann gerieten am Mittwochabend in der Sewanstraße in einen Streit, wie die Polizei mitteilte.

Im Verlauf des Streits soll der Mann die Frau und ihren Sohn, den sie auf dem Arm trug, mit einem gefährlichen Gegenstand verletzt haben. Die vierjährige Tochter der Frau blieb unverletzt.

Laut Polizei flüchtete der Mann. Die Frau und ihr Sohn wurden zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, die Vierjährige wurde an den Kindernotdienst übergeben. Weitere Angaben zu den Verletzungen oder zum Hintergrund machte die Polizei zunächst nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.