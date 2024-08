Die beiden vor einer Woche im Berliner Zoo geborenen Panda-Zwillinge sind weiblichen Geschlechts. Das teilte der Zoologische Garten am Freitag mit. "Die beiden Weibchen sind agil und entwickeln sich prächtig", sagte Tierpark- und Zoodirektor Andreas Knieriem.

Erst vor elf Tagen stellte sich heraus: Die Panda-Dame Meng Meng erwartet Nachwuchs. Am Donnerstag war er dann da. Die winzigen Panda-Zwillinge und ihre Mutter sind wohlauf - welches Geschlecht sie haben, lässt sich noch nicht sagen.

Noch ähneln die Jungtiere zwei kleinen nackten Meerschweinchen mit weißen Fusseln. Langsam aber sicher sei auch die pandatypische schwarz-weiße Färbung an Ohren, Augen und dem Schultergürtel zu erkennen. Der Grund für die schwarz-weiße Färbung der Pandas sei wissenschaftliche nicht eindeutig geklärt, hieß es vom Zoo. Es werde vermutet, dass sie der Tarnung oder der Kommunikation mit Artgenossen diene.

Die Jungtiere werden anderthalb bis zwei Jahre bei ihrer Mutter bleiben, bevor sie als Eigentum des chinesischen Staats wieder in die Volksrepublik gebracht werden. Ihre Geschwister Pit und Paule wurden 2019 im Berliner Zoo geboren und leben seit Dezember 2023 in der Chengdu Panda Base in China. Die Panda-Anlage im Berliner Zoo bietet auf Dauer auch nur Platz für zwei erwachsene Tiere.

Bis die neugeborenen Panda-Mädchen der Öffentlichkeit präsentiert werden, wird es eine Weile dauern. Wenn alles gut gehe, könnte das noch vor Weihnachten der Fall sein, sagte Knieriem.