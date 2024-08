Ein Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Cottbus am Dienstag gestorben. Das teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich demnach am Morgen an der Kreuzung Dresdener Straße/Ottilienstraße. Ein Pkw-Fahrer sei beim Links-Abbiegen in die Ottilienstraße mit dem Fahrradfahrer kollidiert, der 87-jährige Radfahrer sei daraufhin gestürzt und habe sich am Kopf verletzt, hieß es. Die Verletzungen waren laut Polizei so schwer, dass der Mann trotz intensivmedizinischer Behandlung im Cottbuser Uniklinikum starb.

Weitere Informationen zum genauen Unfallhergang gab es zunächst nicht. Durch die Vollsperrung der Kreuzung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.