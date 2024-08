Eine 26-jährige Radfahrerin ist elf Tage nach einem Verkehrsunfall mit einem Betonmischer in Berlin-Mitte gestorben. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt.

Die Frau wurde laut Polizei am 27. Juli an der Karl-Liebknecht-Straße, Ecke Mollstraße von dem Lkw überrollt, der rechts abbiegen wollte. Die Frau fuhr die Karl-Liebknecht-Straße geradeaus in Richtung Prenzlauer Allee. Sie kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus, denen sie nun erlag. Der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik.

Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.

Nach Angaben der Polizei sind dieses Jahr insgesamt 30 Menschen in Berlin bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, sieben davon waren Radfahrer und Radfahrerinnen.