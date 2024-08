Vier Jahre nach ihrer ersten großen Demonstration ziehen wieder "Querdenker" durch Berlin. Zum Start versammelten sich Tausende in Charlottenburg. Sie fordern unter anderem eine kritische Aufarbeitung von Corona-Maßnahmen.

Eine Demonstration der "Querdenker"-Bewegung ist am Samstagmittag in Berlin-Charlottenburg gestartet. Wie die Polizei dem rbb mitteilte, haben sich ersten Schätzungen zufolge 7.000 Menschen am Ernst-Reuter-Platz versammelt. Angemeldet wurden laut Polizei 5.000 Teilnehmer.

Geplant ist ein Demonstrationszug über den Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße bis zum Großen Stern. Dort soll um 15:30 Uhr eine Abschlusskundgebung unter dem Motto "Freiheit, Frieden, Freude" stattfinden. Einige Teilnehmer schwenkten Fahnen mit der Friedenstaube, andere forderten auf Transparenten eine "Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen" und "Konsequenzen für die Verantwortlichen".