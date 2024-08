Do 01.08.24 | 15:50 Uhr

Ein Unbekannter hat sich in Eberswalde (Barnim) zu einer 18-Jährigen ins Auto gesetzt und sie bedroht.

Die junge Frau hatte am frühen Donnerstagmorgen mit ihrem Fahrzeug an einer Ampel gehalten, als der Mann Mitte 50 unvermittelt die Tür öffnete und sich auf den Beifahrersitz setzte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die Fahrerin ihn zum Aussteigen aufforderte, bedrohte er sie und verlangte, zu sich nach Hause gefahren zu werden.

Die 18-Jährige fuhr nach Polizeiangaben tatsächlich los, schaffte es aber wenig später, aus dem Auto zu springen und zu fliehen. Die Polizei leitete einen Fahndung nach dem Mann und setzte dabei auch einen Hubschrauber ein. Gefunden wurde er aber vorerst nicht. Das Auto fanden die Beamten am Fahrbahnrand.