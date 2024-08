Eine 74 Jahre alte Frau ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Wandlitz (Barnim) tödlich verletzt worden. Das Auto der Frau und ein Kleintransporter waren bei dem Unfall zusammengestoßen.



Bei der Frau gab es noch Reanimationsversuche, aber erfolglos, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Die 74-Jährige starb demnach an der Unfallstelle.

Der 33-jährige Fahrer des Kleintransporters erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sperrte nach eigenen Angaben zeitweise die Straße. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zur Unfallursache.