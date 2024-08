Es liegt am südwestlichen Ufer des Sees. Anfang Juli hätte man dort erstmals einen Elternvogel sehen können. Das Vogelschutzreservat Flughafensee sei laut Nabu das einzige Berliner Brutgebiet einer Zwergdommel in diesem Jahr und unterstreiche die Bedeutung des Reservats, "das immer noch auf seinen Status als Naturschutzgebiet wartet".

Die Zwergdommel ist der kleinste Reiher Europas und lebt still und heimlich in den Schilfbereichen von Seen und anderen Gewässern. Zu seiner Nahrung gehören Fische, Amphibien, Wasserinsekten oder Schnecken. Bei Gefahr nimmt er die "Pfahlstellung" ein, bei der er den Hals kerzengerade nach oben streckt und so im Schilf optimal getarnt ist.

In der Roten Liste der Brutvögel wird die Zwergdommel laut Nabu sowohl bundesweit als auch in Berlin als gefährdet eingestuft [nabu.de]. Grund dafür sei unter anderem der stetige Rückgang der Schilfgebiete. "Am Flughafensee haben wir seit 2018 ein massives Schilfsterben", heißt es vom Nabu, in diesem Jahr steige der Bestand aber erstmals wieder moderat an.



Dies werde aber nicht lange so bleiben, "wenn die Bojenkette, die das Schutzgebiet abgrenzen soll, weiter fehlt und der Besucherdruck zunimmt", heißt es weiter. Seit 2017 sei das Vogelschutzreservat Flughafensee wasserseitig nicht mehr vollständig geschützt, da zunächst einige, später alle Bojenteile fehlen würden. "In der Folge schwimmen oder paddeln immer mehr Badegäste ungehindert in das Reservat und stören nicht nur die empfindlichen Wasservögel, sondern erzeugen auch mehr Wellenschlag, der das Schilfsterben begünstigt", heißt es vom Nabu.



Senat und Bezirk würden sich gegenseitig die Verantwortung zuschieben, "keiner will für den Ersatz der Bojenkette verantwortlich sein. Das Behörden-Ping-Pong muss endlich aufhören", heißt es.