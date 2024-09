Die in Wien geplanten Taylor-Swift-Konzerte mussten wegen Terrorgefahr abgesagt werden. Im Zuge dessen wurde in Frankfurt (Oder) ein Jugendlicher festgenommen. Er ist nach rbb-Recherchen wieder frei, wird aber von der Polizei beobachtet.

Drei Konzerte der Sängerin Taylor Swift wurden im August in Wien abgesagt: Ein 19-Jähriger soll Anschläge geplant haben. Jetzt wurde ein Jugendlicher in Frankfurt (Oder) festgenommen, der offenbar mit dem 19-Jährigen in Kontakt stand.

Außerdem hat der Jugendliche offenbar auch damit gedroht, Anschläge auf Veranstaltungen zu verüben, an denen Homosexuelle teilnehmen. Deshalb waren beim Christopher Street Day in Frankurt die Sicherheitsvorkehrungen deutlich erhöht worden.

Anfang September wurde dann in Frankfurt (Oder) die Wohnung des Syrers durchsucht, der 15-Jährige zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen. Nach zwei Wochen ist entschieden worden, die Ingewahrsamnahme um zwei weitere Wochen zu verlängern. Bis zum Ablauf der Frist habe kein Haftbefehl vorgelegen, der aus dem Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts hervorgegangen sei, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Brandenburg am frühen Montagmorgen. Daher sei der Jugendliche seit Mitternacht wieder auf freiem Fuß. Nun kommt es auf das weitere Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts an, wie die Sprecherin weiter sagte.

Der Jugendliche ist nun nach rbb-Informationen wieder bei seiner Familie in Frankfurt (Oder), steht allerdings unter ständiger Beobachtung der Polizei. Zudem soll er in ein Deradikalisierungs-Programm aufgenommen werden. Seine Schule, ein Gymnasium, wird er vorerst nicht mehr besuchen.