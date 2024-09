Demnach werden für die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der A10 zwischen dem Dreieck Nuthetal und der Anschlussstelle Ludwigsfelde West Flutlichter aufgestellt, ein temporäres Betonmischwerk errichtet und 24-Stunden-Schichten eingeführt. So soll gewährleistet werden, dass innerhalb von drei Wochen die gesamte Betonfahrbahndecke eingebaut werden kann und die Arbeiten auf der A10 am Dreieck Nuthetal noch vor Weihnachten fertig gestellt werden können, heißt es.

Als "Turbobaustelle" bezeichnet die Autobahn GmbH diese Arbeiten. "Dass wir da keine unmittelbare Wohnbebauung haben, ist ein Glücksfall. Sobald das der Fall ist, greift der Lärmschutz und dann können Sie keine 24 Stunden durcharbeiten", sagte Ralph Brodel von der Autobahn GmbH dem rbb auf die Frage, warum nicht an allen ähnlichen Baustellen so schnell gebaut werden kann. Auch sei der Arbeitsmarkt leergefegt, was Fachkräfte für den Straßenbau betrifft, so Brodel.