In der Nacht zu Samstag hat es auf der A115 kurz hinter der Anschlussstelle Hüttenweg einen schweren Unfall gegeben. Es gab ein Todesopfer. Die Avus ist derzeit in südlicher Fahrtrichtung voll gesperrt.

Auf der A115 (Avus) in Berlin ist es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Leitstelle der Berliner Polizei dem rbb am Morgen sagte, ist ein Lkw gegen 3:41 Uhr einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Hüttenweg (südliche Fahrtrichtung) in die Leitplanke gefahren.



Der Fahrer ist bei dem Unfall ums Leben gekommen. Einem Bericht der "B.Z." zufolge soll der Mann gesundheitliche Probleme gehabt haben. Das wollte die Polizei aber noch nicht bestätigen.



Am Samstagmorgen ist die A115 von Berlin aus kommend voll gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert, ist unklar. Auch die Unfallursache ist noch unbekannt.