Schwerer Unfall in Berlin-Mitte: An der Fischerinsel stürzt das Dach eines Veranstaltungsbootes teilweise ein, mehrere Menschen werden verletzt.

Auf einem Veranstaltungsboot an der Fischerinsel in Berlin-Mitte ist es am späten Dienstagabend zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten gekommen.

Das Dach des Bootes sei teilweise eingestürzt, sagte die Berliner Feuerwehr dem rbb. Dabei seien vier Personen schwer verletzt worden, fünf weitere leicht. Zunächst war sogar von 26 Leichtverletzten die Rede gewesen.

Insgesamt waren den Angaben zufolge rund 100 Menschen an Bord.