Am frühen Montagabend ist es in Berlin-Neukölln zu einem wahrlich schrägen Unfall gekommen. Dabei hat ein Fahrer eines Mietwagens nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen Ecke Lenau-/Friedelstraße die Kontrolle verloren und fuhr in ein am Straßenrand parkendes Auto, teilte eine Polizeisprecherin rbb|24 am Dienstag mit.

Dabei kam er aus bisher ungeklärter Ursache seitlich mit dem Vorder- und Hinterrad auf der Beifahreseite am Kleinwagen zum Stehen.

Der Fahrer ist nach Polizeiangaben flüchtig; zurück blieben nur zwei weitere Insassen. Demnach wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.