Robert Potsdam Dienstag, 10.09.2024 | 15:52 Uhr

Was sind denn das für alberne Abfahrtszeiten, um den Feier-Ort Schwerin zu erreichen? Kein Freizeitnutzer startet in Berlin um halb 7 morgens. Nur rund 20 Minuten länger dauert es mit einer stündlichen Verbindung zwischen beiden Städten mit Regionalzügen (auch über Wege ohne Ersatzverkehr), wenn auch mit mehrmaligem Umsteigen - immerhin ist in den RE/RB das Deutschland-Ticket gültig (passt ja zu Deutschland und Einheit). Und Flixbus schafft es in 2 Std. 40 Minuten von Berlin ZOB am Messegelände bis Berlin zum gleichen Sparpreis wie im ICE mit Abfahrt in Berlin um 9:40 Uhr ... entspannt.