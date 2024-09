Dreijähriges Kind in Berlin-Spandau getötet - Mutter festgenommen

Die Polizei in Berlin-Spandau wird alarmiert, weil aus einer Wohnung Gegenstände geworfen werden. In der Wohnung finden die Einsatzkräfte ein lebloses Kind - offenbar wurde es getötet. Unter Verdacht: die Mutter.

Eine Frau in Berlin-Spandau steht im Verdacht, ihr dreijähriges Kind getötet zu haben. Wie die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten, fanden Polizeibeamte das Kind am Samstag leblos in einer Wohnung im Päwesiner Weg auf. Wiederbelebungsmaßnahme seien erfolglos geblieben.

Den Angaben zufolge alarmierten Anwohner gegen 3:50 Uhr die Polizei, weil sie aus der Wohnung im Erdgeschoss Lärm hörten und sahen, dass von dort Gegenstände nach draußen geworfen wurden.