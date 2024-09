Mit der Aktion wollte die "Letzte Generation" nach eigenen Angaben gegen die Verurteilung von britischen Umweltaktivisten protestieren. Am Freitag waren zwei Aktivistinnen der Umweltgruppe Just Stop Oil zu Gefängnisstrafen verurteilt worden für eine Suppenattacke auf ein Gemälde von Vincent Van Gogh in London. Ein Gericht in der britischen Hauptstadt verurteilte die 23-jährige Phoebe Plummer am Freitag zu 24 Monaten und die 22-jährige Anna Holland zu 20 Monaten Haft.

Die beiden jungen Frauen hatten am 14. Oktober 2022 in der National Gallery Van Goghs durch eine Glasscheibe geschütztes Meisterwerk "Sonnenblumen" mit Tomatensuppe überschüttet. Das Gemälde "Sonnenblumen" aus dem Jahr 1888 war hinter Glas und blieb bei der Suppenattacke unversehrt - der Rahmen wurde jedoch leicht beschädigt.