Farid Salih: Ich bin oberärztlich zuständig für eine Intensivstation, auf der Patienten mit schwersten neurologischen oder neurochirurgischen Krankheitsbildern liegen. Das umfasst sämtliche Erkrankungen des Gehirns, des Rückenmarks und der peripheren Nerven, die einen Menschen in einen schwerstgeschädigten Gesundheitszustand bringen. Mit Bewusstseinsstörungen, schweren Lähmungen, Störungen der Atemregulation. Um einige gängige Diagnosen zu nennen: Wir behandeln Patienten und Patientinnen mit Schädel-Hirn-Traumata, Verletzte aus Verkehrsunfällen oder Stürzen. Wir betreuen Patienten mit Schlaganfällen, also Hirninfarkten, bei denen ein großer Teil des Gehirns nicht mehr durchblutet wird. Bei uns liegen auch Patienten mit Gehirn-Blutungen, Patienten, die Entzündungen oder Infektionen des Gehirns oder seiner Hirnhäute entwickeln und auch Patienten mit schweren epileptischen Anfällen.

Farid Salih ist Facharzt für Neurologie in der Intensivmedizin. Er ist Oberarzt an der Berliner Charité und betreut dort unter anderem Patienten im Koma.

Darunter sind ja auch immer wieder Koma-Patienten. Wie kommt es zu Koma-Fällen?

Prinzipiell ist die Regulation unseres Bewusstseins im Gehirn verortet. Für unsere Wachheit ist eine Art Orchester aus unterschiedlichen Gehirnarealen mit unterschiedlichen Playern zuständig, die miteinander in Kontakt treten in der Tiefe des Gehirns bis hin zur Großhirnrinde. Wenn in diesem Bereich eine Schädigung auftritt, kommt es zu Bewusstseinsstörungen. Wenn diese und die zugrunde liegende Schädigung sehr ausgeprägt sind, kann das zum Koma führen. Dafür gibt es nicht die eine Ursache. Sondern die Ursachen umfassen jene Krankheitsbilder, die ich in den vorher skizzierten Diagnosen aufgelistet habe. Wir sehen also beispielsweise Patienten im Koma, bei denen ein großer Schlaganfall vorliegt. Oder eine Blutung in genau den Arealen, die für die Bewusstseinsregulation zuständig sind. Oder auch bei Patienten mit sehr diffusen Beeinträchtigungen der Hirnfunktionen, wie wir sie bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand sehen. Da liegt die Ursache außerhalb des Gehirns, doch alle anderen Organe – auch das Gehirn – hatten für eine Zeitlang keine Blutzufuhr und damit keinen Sauerstoff. Da handelt es sich dann um eine globale Schädigung des Gehirns.

Aber auch Patienten mit Schädel-Hirn-Traumata, also mit schweren Verletzungen das Gehirn betreffend, Patienten mit Blutungen aber auch mit entzündlichen Erkrankungen können im Koma sein. Eine ganze Reihe an unterschiedlichen Diagnosen und Ursachen können also zum Koma führen. Das ist gleichzeitig die große Herausforderung für uns, wenn ein Patient im Koma zu uns in die Klinik kommt. Denn wir versuchen dann herauszubekommen, woran es liegt. Auch, um auszuloten, ob es eine Ursache gibt, die wir gezielt behandeln können.