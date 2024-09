Die Rabbinerausbildung in Potsdam wird neu organisiert. Am Montag ist dafür ein Kooperationsvertrag zwischen der Universität Potsdam und einer neu gegründeten Stiftung des Zentralrats der Juden geschlossen worden. Die neue Stiftung ist nach dem liberalen Rabbiner Nathan Peter Levinson (1921-2016) benannt.

Nach langen Querelen um Machtmissbrauch am Abraham-Geiger-Kolleg und der Übernahme des Kollegs durch die Jüdische Gemeinde zu Berlin will der Zentralrat der Juden die Ausbildung nun auf ein neues Fundament setzen.

Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Daniel Botmann, sagte, dass es der Stiftung zum bevorstehenden Wintersemester zunächst darum gehe, den bisherigen "Bestandsstudenten" am Standort Potsdam die Möglichkeit zu geben, ihr Studium im Rahmen der neuen Institute fortzusetzen. Botmann sagte dem rbb, alle Prüfungsleistungen, die bisher am Abraham-Geiger-Kolleg erbracht worden seien, würden bei den neu gegründeten Seminaren anerkannt werden. "Jeder Student und jede Studentin haben die Garantie, dass sie ihr Studium fortsetzen können an den neuen Seminaren", so Botmann.

Ab dem darauffolgenden Semester werde es darum gehen, neue Studierende aufzunehmen, sagte Botman. Dabei gehe er derzeit mit Blick auf das Wintersemester von einer Zahl von etwas weniger als 20 Studierenden aus. Den Tag der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags nannte Botmann einen "herausragenden Moment für das jüdische Leben in Deutschland".