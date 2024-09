Bei der S-Bahn gibt es am Montagmorgen Probleme wegen technischer Störungen.

Wie die S-Bahn mitteiltet, gibt es zwei kaputte Signale in Zehlendorf und in Halensee sowie eine defekte Weiche in Neukölln. Daher gebe es bei den Linien S1 und der Ringbahnlinie S41 Verspätungen und Einschränkungen. Bei der S41 könne derzeit nur ein 10-Minuten-Takt angeboten werden, hieß es.

Außerdem verkehrt die Linie S45 laut S-Bahn nur zwischen Flughafen BER und Schöneweide. Die Linie S47 verkehrt nur zwischen Spindlersfeld und Schöneweide.