Neue Notaufnahme in Cottbus nimmt offiziell Arbeit auf

Die MUL spricht dabei von der modernsten Notaufnahme in ganz Europa. Die Interims-Notaufnahme im ehemaligen Westeinagng sei damit Geschichte, wie das Klinikum mitteilt.

Eröffnet wurde sie bereits Mitte September, nun nimmt die neue Notaufnahme an der Medizinischen Universität Lausitz - Carl Thiem (MUL) offiziell ihre Arbeit auf. Der Umzug sei abgeschlossen. Das teilte das Klinikum unter anderem über seinen LinkedIn-Account mit.

Besonderheiten seien etwa, dass leichtere Behandlungsfälle am zentralen Aufnahmetresen direkt an die angeschlossene Regiomed-Praxis der Kassenärztlichen Vereinigung verwiesen werden können, ein direkt am Schockraum platzierter Computertomograph und auch spezielle Trennwände aus Glas, die je nach Bedarf blickdicht gemacht werden können.

Auch die Mitarbeiter profitieren laut Klinikum vom Umbau. So soll sich die durchschnittliche tägliche Laufstrecke des Pflegepersonals von 14,6 auf 1,6 Kilometer verringern. 40 Behandlungsplätze stehen in der neuen Notaufnahme zur Verfügung.

Bis zur Eröffnung war es für die MUL ein langer Weg. Sechs Mal war diese bereits verschoben worden. Der geplante Eröffnungstermin war ursprünglich 2022. Etwa zehn Millionen Euro hat der Umbau gekostet.