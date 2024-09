Es ist die bislang umfassendste Studie zu diesem Thema und sie liefert ein für zahlreiche Brandenburger und Berliner möglicherweise ein beruhigendes Ergebnis: Das Benutzen von Handys erhöht das Krebsrisiko nicht. Das ist das Ergebnis einer Meta-Studie, an der unter anderem das Bundesamt für Strahlenschutz in Cottbus beteiligt ist. Auch kabellose Festnetztelefone und ein Wohnort in der Nähe eines Mobilfunkmastes erhöhen das Risiko an Krebs zu erkranken demnach nicht.

Die Studie war von der Weltgesundheitsorganisation WHO in Auftrag gegeben worden, einer der Autoren ist der Wissenschaftler Dan Baaken, der in Cottbus arbeitet. Bei der Studie handelt es sich um eine Meta-Studie. Dabei werden bereits existierende Studien zu einem Thema zusammengefasst. In diesem Fall überprüften die Forscher rund 5.000 Studien, 63 wurden für die abschließende Beurteilung ausgewählt.