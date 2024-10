Autofahrer bleibt benommen mit laufendem Motor an Kreuzung stehen

Die Polizei hat am Sonntagmittag einen Autofahrer festgenommen, in dessen Auto die Beamten zuvor Drogen und ein Messer gefunden hatten. Darunter waren mehrere kleine Gefäße mit mutmaßlichem Kokain, sowie eine leere Ampulle Lachgas, wie die Polizei am Montag mitteile.

Passanten waren demnach auf den Wagen aufmerksam geworden, weil er mit eingeschaltetem Motor an einer Kreuzung stand. Der 26-Jährige hat laut Polizei bewusstlos gewirkt. Nachdem er den Angaben zufolge nicht auf Klopfen am Autofenster reagiert hatte, schlugen die Polizisten die vorderen Fenster der Fahrer- und Beifahrerseite ein. Nach der Festnahme wurde die Wohnung des Mannes durchsucht, es wurden jedoch keine weiteren Drogen gefunden.