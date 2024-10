So 13.10.24 | 13:17 Uhr

Durch einen Verkehrsunfall in Charlottenburg erlitten in der vergangenen Nacht mehrere Polizisten Verletzungen.

Kurz vor 2:00 Uhr in der Nacht zu Sonntag war ein Gruppenkraftwagen einer Einsatzhundertschaft der Polizei Berlin mit insgesamt acht Beamten mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz auf der Fasanenstraße. Dazu war der Einsatzwagen auf der Straße des 17. Juni in Richtung Ernst-Reuter-Platz unterwegs.

Kurz hinter der Bachstraße wechselte ein 26-Jähriger mit einem VW Golf plötzlich aus dem mittleren Fahrstreifen nach links in den Fahrstreifen des Einsatzfahrzeuges. Durch die Kollision kam der Einsatzwagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte in vier auf dem Mittelstreifen geparkte Pkws. Drei Autos davon wurden auf die Gegenfahrbahn und somit in den Fahrtweg eines 23-Jährigen geschleudert, der mit den Fahrzeugen kollidierte.