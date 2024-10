Bei einem Verkehrsunfall auf dem westlichen Berliner Ring A10 sind am Abend zwischen Falkensee und Brieselang (Havelland) mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Mehrere Rettungshubschrauber wurden angefordert, wie ein Polizeisprecher rbb24 mitteilte.



Nach ersten Erkenntnissen ist ein Pkw mit einem vollbesetzten Kleintransporter kollidiert. Die sechs Insassen des Transporters sollen zum Teil schwer verletzt worden sein. Der Pkw sei infolge der Kollision in den Straßengraben gerutscht.



Die A10 war zeitweise vollgesperrt. Mittlerweile ist der westliche Berliner Ring in Fahrtrichtung Hamburg wieder für den Verkehr freigegeben. In Richtung Süden dauern die Bergungsarbeiten an.