Nachdem die Hochwasserlage in Ostbrandenburg in dieser Woche auf Alarmstufe eins zurückgegangen ist, werden vielerorts nun die Sandsäcke entfernt. Seit dem vergangenen Wochenende laufen die Aufräumarbeiten. Der Buschmühlenweg in Frankfurt (Oder) ist weitestgehend wiederhergestellt.



Im Ortsteil Fürstenberg in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) lagen am Dienstag noch mehrere tausend Sandsäcke gestapelt am Bollwerk. Anwohner fühlten sich von der Situation beeinträchtigt, konnten zum Teil keinen Parkplatz mehr finden.



Am Mittwoch sollen die Sandsäcke abgeholt werden, sagte Stadtsprecher Valentin Franze dem rbb. "Die Sandsäcke werden abtransportiert, vom Bollwerk beprobt und anschließend wird geklärt, wie mit dem gegebenenfalls kontaminierten Sand weiter verfahren wird."