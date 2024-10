In der Yorckstraße nahe dem Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg ist der Nacht zum Donnerstag ein Mann durch Schüsse verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Morgen mit.



Demnach wurde der 43-Jährige gegen 0.30 Uhr von einem Unbekannten angeschossen und dabei am Bein getroffen worden. Anschließend sei der Tatverdächtige geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde, wie es hieß.

Laut Polizei dauern die weiteren Ermittlungen zum Geschehen, zum Tatverdächtigen sowie zum Hintergrund der Tat an.