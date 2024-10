Polizei ermittelt nach 16 Einbrüchen in einer Nacht in Neuruppin

Zu insgesamt 16 Kellereinbrüchen kam es am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin). Das gab die Polizeidirektion Nord bekannt. Polizeisprecher Eric Stephan sagte dem rbb am Montag, dass diese Größenordnung nicht alltäglich sei. Normal seien "vielleicht mal ein oder zwei".

Es sei unter anderem ein E-Bike geklaut worden. Was sonst noch aus den Kellerräumen gestohlen wurde, sei noch nicht vollständig erfasst. Auch die genaue Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Ob die Einbrüche in der Karl-Liebknech-Straße, der Präsidentenstraße und der August-Bebel-Straße von den gleichen Tätern verübt wurden, dazu wollte sich die Poliezidirektion Nord nicht äußern. Bei den besonders schweren Diebstählen habe nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.