Mondsüchtige und alle, die es werden wollen, können sich am Donnerstagabend auf ein doppeltes Schauspiel am Himmel freuen. Während am frühen Abend im Südosten ein besonders groß erscheinender Vollmond - auch Supermond genannt - aufgeht, zieht am Westhimmel der Komet Tsuchinshan-Atlas seine Bahn. Schon in den vergangenen Nächten hielten viele Menschen nach Sonnenuntergang nach dem Kometen Ausschau. In Brandenburg war er da bereits gut zu sehen.

Generell wirke der Mond dann besonders mächtig, wenn er tief stehe - und nicht hoch am Himmel, sagt Uwe Pilz von der Vereinigung der Sternfreunde. Diese "Mondillusion" oder "Mondtäuschung" liege daran, dass Betrachtende ihn dann in Erdnähe in Relation zu irdischen Objekten am Horizont setzten, etwa zu Gebäuden, Bergen oder Bäumen.



Neben dem Schauspiel am Himmel ist das Supermond-Phänomen auch am Meer anhand extremer Gezeiten wie etwa Springfluten spürbar - denn Sonne, Mond und Erde stehen in einer Linie. Etwaige Herbststürme können diesen Effekt noch verstärken.



Und neben dem Supermond ist diesmal eben auch ein Komet zu beobachten: Tsuchinshan-Atlas ist - wie der Experte Pilz betont - noch immer gut sichtbar. Ein wenig beeinträchtigt wird die Sichtbarkeit des Kometen allerdings durch das Licht des aufgehenden Vollmonds.