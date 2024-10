Ein Angehöriger hat einen 85 Jahre alten Mann nach dem gemeinsamen Pilzesuchen in einem Waldstück bei Plötzin (Potsdam-Mittelmark) am Montagabend beim Polizeirevier in Werder als vermisst gemeldet. Das teilte die Polizeidirektion West am Dienstag mit.

Mehrere Stunden zuvor waren die Männer demnach im Wald Pilze suchen, dann verloren sie sich aus den Augen. Eigene Suchmaßnahmen des Angehörigen blieben ohne Erfolg, daraufhin habe der Mann dann am späten Abend die Polizei informiert, heißt es weiter.