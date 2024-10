Besucher des Berliner Zoos können ab Mittwoch einen Blick auf die vor rund acht Wochen geborenen Panda-Zwillinge werfen. Wie der Zoo mitteilte, wird eines der Jungtiere täglich für etwa eine Stunde zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr „in der wohltemperierten Innenanlage“ im Panda Garden zu sehen sein.

Das ist einige Monate früher als bei den Panda-Brüdern Pit und Paule, die 2019 geboren wurden. Der Zoo wolle den Gästen ermöglichen, die Pandas schon jetzt zu bestaunen, wo sie noch besonders klein seien, sagte Panda-Kurator Florian Sicks. Bis die Zwillinge zusammen mit ihrer Mutter Meng Meng den Panda Garden erobern, wird es dem Zoo zufolge noch eine Weile dauern. Vater Jiao Qing ist nicht an der Aufzucht des Nachwuchses beteiligt.

Die Pandas kamen am 22. August zur Welt. Die Weibchen haben mittlerweile das typische Panda-Muster und sind in etwa so groß wie ein größeres Kaninchen. "Das sind die süßesten Hopser, die man sich vorstellen kann", sagte Zoodirektor Andreas Knieriem bei einem Pressetermin am Montag.