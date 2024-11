Auto kracht gegen Garage in Schapow – zwei Senioren schwer verletzt

Verkehrsunfall in der Uckermark

In Schapow (Uckermark) hat es am Freitagvormittag einen Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten gegeben. Wie die Polizeidirektion Ost mitteilte, kam ein 80-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Zaun und prallte in eine Garagenwand.

Der 80-Jährige und eine 84-jährige Autoinsassin wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Sie mussten mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sperrte zwischenzeitlich die Straße im westlichen Teil des Dorfes. Beamte der Kriminalpolizei ermitteln nun die Unfallursache.