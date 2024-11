Ein Blitzeinschlag in Norddeutschland führt zu größeren Behinderungen im Bahnverkehr - besonders betroffen ist die Strecke zwischen Berlin und Hamburg.

Ein Blitzeinschlag in Norddeutschland am Dienstagabend hat Verspätungen und Zugausfälle verursacht. Wie die Deutsche Bahn [bahn.de] miteilte, kommt es seit Dienstagabend zu weitreichenden Beeinträchtigungen in Niedersachsen. Betroffen ist davon auch der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin.

Ein Bahnsprecher bestätigte rbb|24 am Mittwochmorgen, dass ICE-Züge auf dieser Strecke in beiden Richtungen ausfallen. Nur einige Fernverkehrsverbindungen können umgeleitet werden. Teilweise ist auf dem Streckenabschnitt auch der Regionalverkehr von der Störung betroffen.