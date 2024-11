Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde (Barnim) ist mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis im Segment "Unternehmen" in der Kategorie "Bildung und Forschung" ausgezeichnet worden. Der Preis wird dem HNE-Hochschulpräsident Matthias Barth am Donnerstagabend in Düsseldorf bei einer feierlichen Verleihung überreicht.



Die HNE habe sich als Hochschule für ihre prägende Rolle als Vorreiterin der nachhaltigen Transformation des Bildungssektors hervorgetan und sei damit die führende Institution unter den Schulen und Hochschulen, argumentierte die Jury.