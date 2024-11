Fast jeder Zweite, der in Brandenburg eine Ausbildung in einem Gesundheitsberuf beginnt, bricht diese ab. Der Pflegeschulbund kämpft seit Jahren darum, den Auszubildenden sozialpädagogische Begleiter an die Seite zu stellen - bislang vergeblich.

Sarah Wüsteneck steht kurz vor der Prüfung zur Pflegefachfrau. Einen Job hat sie in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) in einer ambulanten Pflege schon sicher. Doch immer wieder quälen sie Zweifel, ob das alles so richtig ist: anstrengende Praxiswochen in der Pflege, hohe Anforderungen in der Gesundheitsschule. Aber niemand sei da, dem sie ihre Ängste und Sorgen anvertrauen kann, klagt die Pflegeschülerin: "Die Lehrer haben nicht wirklich viel Zeit für uns. Dann hat ein Betrieb um die sechs, sieben Auszubildende und dann kann sich die Praxisleitung auch nicht um jeden Einzelnen so spezifisch kümmern. Es fehlt halt einfach die Vertrauensperson, zu der wir jedes Mal gehen können. Wo wir wissen, sie weiß bis jetzt alles über uns."

Sarah ist nicht allein mit ihren Zweifeln. Andere Mitschüler denken bereits darüber nach, die Ausbildung abzubrechen - vor allem auch jetzt vor der Prüfung, wo die Versagensangst wächst.

Aktuelle Zahlen des Pflegeschulbundes Brandenburg zeigen das Ausmaß des Problems: Seit 2021 haben 4.239 junge Menschen in Brandenburg eine Ausbildung in einem Gesundheitsberuf begonnen, doch 2.149 von ihnen haben die Ausbildung vorzeitig abgebrochen. Damit liegt die Abbrecherquote in Brandenburg bei 50,7 Prozent. Zum Vergleich: Im Handwerk liegt die Abbrecherquote laut der Handwerkskammer Ostbrandenburg bei weniger als 14 Prozent.