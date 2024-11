Britzer Tunnel gesperrt - lange Staus in Neukölln

Rund um den Britzer Tunnel auf der A100 in Berlin-Neukölln kommt es am Mittwochmorgen zu langen Staus.

Der Autobahntunnel wurde Dienstagabend in beiden Richtungen gesperrt - wegen eines technischen Defekts, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Am Mittwochmorgen kurz nach sechs Uhr wurde dann die Fahrbahn Richtung Norden wieder freigegeben, auch die Zufahrten Buschkrugallee und Britzer Damm sind wieder geöffnet. Richtung Dreieck Neukölln dauert die Sperrung an.