Der junge Mann soll nach einem Unfall in Berlin-Buckow , bei dem eine Verwandte von ihm verletzt wurde, die Autotür des beteiligten Polizeiwagens aufgerissen und der Beamtin mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und in das Gesicht geschlagen haben. Er soll erst damit aufgehört haben, als weitere Beamte ihn wegzerrten und die Autotür schließen konnten - dann jedoch auf die anderen Polizisten losgegangen sein. Diese setzten daraufhin laut Behörden Pfefferspray ein.

Nach einem Angriff auf eine Polizistin in der vergangenen Silvesternacht in Berlin hat die Staatsanwaltschaft ein Mitglied eines bekannten kriminellen Clans angeklagt. Sie wirft dem 20-Jährigen Körperverletzung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstand vor, wie ein Sprecher mitteilte.

Bei dem Unfall hatte die Polizistin, die am Steuer eines Polizeiautos saß, eine 15-Jährige aus dem arabischstämmigen Clan auf der Straße nahe der Villa der Familie angefahren. Das Fahrzeug war nach den Angaben mit Sirene und Blaulicht unterwegs. Die Jugendliche kam ins Krankenhaus. Auch die Polizistin wurde in einer Klinik behandelt.

Nach dem Vorfall in der Silvesternacht kam es zu Durchsuchungen in der Wohnung des Beschuldigten und in der Villa der Familie in Buckow. Das Gebäude war mehrfach Ziel von großen Polizeieinsätzen - zuletzt im März. Damals rückten eine Gerichtsvollzieherin und rund 130 Polizisten an, um die vom Staat beschlagnahmte Villa des Clans endgültig zu räumen.

Das Gebäude gehört zu 77 Immobilien, die die Berliner Staatsanwaltschaft 2018 beschlagnahmt hatte. Es wurde mit nicht legalem Geld aus kriminellen Geschäften gekauft, wie durch mehrere Gerichtsentscheidungen bestätigt wurde.