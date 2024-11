Rund siebeneinhalb Wochen vor Weihnachten haben in Berlin bereits die ersten Winter- und Weihnachtsmärkte geöffnet. Beim Weihnachtsrummel an der Landsberger Allee in Lichtenberg und der Winterwelt am Potsdamer Platz in Mitte können sich Besucher schon seit Freitag in festliche Stimmung bringen.

Am kommenden Wochenende öffnen dann zwei weitere Weihnachtsmärkte: die LGBTQIA Winterdays am Nollendorfplatz in Schöneberg und der Wintertraum in Köpenick, der zum ersten Mal stattfindet.

Mitte November starten in Friedrichshain der Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände und der Wintermarkt an der Holzmarktstraße. Die meisten Winter- und Weihnachtsmärkte öffnen ab Ende November, beispielsweise die Weihnachtsmärkte auf dem Alexanderplatz und an der Gedächtniskirche. Viele der Märkte haben auch über die Weihnachtsfeiertage hinaus geöffnet.