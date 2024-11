Eine 86-jährige Autofahrerin ist am Montagvormittag in Berlin-Lichtenrade tödlich verunglückt.



Nach Polizeiangaben fuhr die Seniorin mit ihrem Auto gegen 11 Uhr auf der Barnetstraße in Richtung Lichtenrader Damm. Vor einem Fußgängerüberweg fuhr sie auf einen langsam vor ihr fahrenden Lkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 86-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Rettungskräfte konnten die Frau nur noch leblos aus dem Auto bergen. Der 55-jährige Fahrer des Lkw erlitt einen Schock.



Die Barnetstraße war bis zum späten Nachmittag gesperrt. Auch die Buslinien X83 und 172 waren davon betroffen. Zum Unfall ermittelt die Polizei.