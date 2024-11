Zwei Leichen in Transporter in Frankfurt (Oder) entdeckt

So 17.11.24 | 13:40 Uhr

Die Polizei ermittelt nach dem Fund zweier Leichen in einem Transporter in Frankfurt (Oder). Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntag dem rbb. Zuvor berichtete die "MAZ".

Laut Polizei waren die 35-jährige Frau und der 58-jährige Mann bereits am Freitagabend im Ortsteil Rosengarten leblos in dem Transporter entdeckt worden. Zuvor war die Frau von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet worden, wie es weiter hieß. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen habe der Notarzt nur noch den Tod der beiden feststellen können.

Ein Verbrechen sowie ein gemeinsamer Suizid könnten ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher. Es sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Wie die "MAZ" berichtet, war möglicherweise eine defekte Gasflasche für die Bewusstlosigkeit und den Tod der Frau und des Mannes verantwortlich. Sie sollen laut der Zeitung während des Geschlechtsverkehrs ums Leben gekommen sein.