Nach einer Durststrecke steigt die Lebenszufriedenheit der Deutschen wieder deutlich an: Der Glücksindex liegt in diesem Jahr auf einer Skala von 0 ("überhaupt nicht zufrieden") bis 10 ("vollkommen zufrieden") bei 7,06 Punkten, wie aus dem aktuellen "SKL Glücksatlas" hervorgeht. Die Studie wurde am Dienstag in Berlin vorgestellt [gluecksatlas.de].

Damit läge der Zufriedensheitswert wieder auf dem Niveau der 2010er Jahre, erklärte der Freiburger Wirtschaftswissenschaftler und Leiter des "Glücksatlas", Bernd Raffelhüschen.

Regional zeigen sich aber deutliche Unterschiede. In Brandenburg stieg die Zufriedenheit wieder auf ein Niveau aus der Zeit vor Corona - das Bundesland erreichte in dem Ranking das untere Mittelfeld. Berlin belegt dagegen nur den vorletzten Platz und bleibt im Ranking abgeschlagen wie schon in den Vorjahren.