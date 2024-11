Entwarnung in Neustadt/Dosse nach Gasgeruch

In Neustadt/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) waren am Montagvormittag 21 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Im Bereich der Lindenstraße wurde ein Gasgeruch festgestellt - der Verdacht auf Gasleck habe sich aber nicht bestätigt, teilte eine Sprecherin der Amtsverwaltung dem rbb am Mittag mit.

Ein "Gemisch", hätte den Geruch verursacht. Der Sperrkreis in der Lindenstraße konnte wieder aufgehoben werden, auch die amtliche Gefahrenmitteilung der Regionalleitstelle Nordwest wurde zurückgezogen.