Bahnreisende müssen Zug in Calau wegen Rauchentwicklung verlassen

In Calau (Oberspreewald-Lausitz) ist am Mittwochvormittag der Bahnhof vorübergehend gesperrt worden. Grund war eine Rauchentwicklung in einem Zug, wie die Leitstelle Lausitz dem rbb sagte.

Kurz vor 11 Uhr sei die Feuerwehr durch die Bahn alarmiert worden, so ein Sprecher. Bei Ankunft der Einsatzkräfte hätten bereits alle Fahrgäste und Mitarbeitende den Zug unverletzt verlassen. Feuerwehr und Bundespolizei hatten daraufhin den Bahnhof räumen und die Oberleitung abschalten lassen.