Nach mehreren Stromausfällen am Montagmorgen in Berlin-Marzahn und Reinickendorf ist am Nachmittag auch in Berlin-Mitte der Strom zum Teil ausgefallen.

Das Stromnetz Berlin meldete Störungen in folgenden Bereichen: Alex-Wedding-Str., Bernhard-Weiß-Str., Breite Str., Fischerinsel, Karl-Liebknecht-Str., Keibelstr., Otto-Braun-Str., Schloßplatz, Wadzeckstr., und Umgebung.

Ein Sprecher der Stromnetz Berlin GmbH sagte dem rbb, dass rund 1.600 Haushalte betroffen seien. Durch Umschalten auf andere Bereiche des Netzes sei für ein Großteil dieser Haushalte der Stromausfall innerhalb weniger Minuten wieder behoben worden.

Die gesamte Störung soll den Angaben nach bis 17 Uhr behoben sein. Techniker suchen derzeit nach der Ursache für die Ausfälle.