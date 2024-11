Fahrgast zündet Sitz in der U7 an

In Berlin-Spandau hat ein Fahrgast einen Sitz in der U-Bahn-Linie 7 angezündet. Wie die Berliner Polizei mitteilt, muss sich ein 56-Jähriger wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung verantworten. Der Fahrer der U7 habe am Abend in der Kehranlage des Bahnhofs Rathaus Spandau den Verdächtigen bemerkt, als er in einem ansonsten leeren Waggon des Zugs eine Sitzbank angezündet habe. Der Fahrer sei eingeschritten und habe das Feuer mit einem Pulverlöscher löschen können.