Ein Rentner der eine Woche lang in Cottbus als vermisst galt, ist am Wochenende im Stadtteil Schmellwitz tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Der Mann sei bereits am Samstag gefunden worden, ein hinzugerufener Arzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Weitere Details, etwa zur Auffindesituation, zur Todesursache oder zum genauen Fundort teilte die Polizei auch auf Nachfrage nicht mit.

Der 83-Jährige hatte am Sonntagabend vor einer Woche seine Unterkunft in unbekannte Richtung verlassen. Die Polizei konnte ihn zunächst nicht finden und bat die Bevölkerung deshalb um Unterstützung. Die Suche wurde dadurch erschwert, dass sich der 83-Jährige nicht verständlich ausdrücken und deshalb nicht selbst um Hilfe bitten konnte. Außerdem war der Mann nicht den Temperaturen gemäß gekleidet. Er hatte laut Polizei beispielsweise Sandalen ohne Socken und eine kurze Hose getragen.