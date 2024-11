Zu einer technischen Hilfeleistung der besonderen Art ist am Wochenende die Wasserwacht Senftenberg gerufen worden. Wie die Wasserwacht selbst am Montag mitteilte, hatte das größte Schiff auf dem Senftenberger See, die "Santa Barbara", einen Getriebeschaden und war deshalb nicht in der Lage, seinen Winterliegeplatz zu erreichen.

Die Reederin habe sich deshalb an die Wasserwacht gewandt. Auf Grund der Größe des Schiffes seien außerdem Einsatzmittel der Schnelleinsatzgruppe Wassergefahren des Katastrophenschutzes aus den Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz genutzt worden. Die SEG habe über ausreichend stark motorisierte Boote verfügt, so die Wasserwacht.