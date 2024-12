Das "Artemis" ist das größte Bordell in Berlin. Die Betreiber aber wollen mehr - seit Jahren streiten sie mit dem Bezirk um eine Erweiterung. Nun haben sie vor Gericht durchgesetzt, dass sie ein weiteres Bordell in unmittelbarer Nähe bauen dürfen.

Die Betreiber des Bordells "Artemis" in Berlin-Halensee dürfen nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ein weiteres Großbordell bauen. Das hat das Verwaltungsgericht nach einer Verhandlung vor Ort am Montag entschieden.

Nicht zuletzt wahre das Bauvorhaben auch die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, erklärte das Gericht. Wegen des erheblichen Umgebungslärms hätten die Kläger in der mündlichen Verhandlung klargestellt, dass durch den Einbau schalldämmender Außenbauteile der Lärmpegel im Haus verträglich gemacht werden solle.

Zu dem Vor-Ort-Termin am Montag waren Richter, Anwälte, einer der Bordellbesitzer, Bezirksvertreter und Journalisten erschienen. Nach einem Rundgang auf dem Gelände fand die eigentliche Verhandlung in der Halle statt. Die Entscheidung wurde dann noch am Nachmittag verkündet.

Das Artemis hatte 2005 in einem mehrgeschossigen früheren Lagerhaus an der Autobahn eröffnet. Es ist das größte Bordell in Berlin und eines der größten in Deutschland. Die Betreiber sprechen auf ihrer Internetseite von einem FKK-Club und Bordell mit Saunen und Swimmingpool.

2016 durchsuchten bei einer großangelegte Razzia Polizisten das Bordell "Artemis". Vorwürfe von Steuerhinterziehung standen in Raum, vor Gericht fielen sie in sich zusammen. Ende 2018 ließ das Berliner Landgericht die Anklage der Staatsanwaltschaft nicht zu. Die Betreiber des Bordells zogen daraufhin vor Gericht. Das Land Berlin zahlte damals eine Entschädigung von insgesamt 250.000 Euro, außerdem entschuldigte man sich bei den Betreibern.



