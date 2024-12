Fahrrad auf Gleisen wird von U-Bahn in Berlin-Hellersdorf überrollt

So 22.12.24 | 12:49 Uhr

Eine U-Bahn der Linie U5 ist in Berlin-Hellersdorf mit einem Fahrrad zusammengeprallt und hat es überrollt. Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte, sei das Fahrrad in der Nacht zu Samstag von einer oder mehreren unbekannten Personen auf den Schienen abgelegt worden.

Der Zugführer habe eine Notbremsung gemacht, das Fahrrad verkeilte sich laut der Polizeimitteilung unter dem Zug und wurde mitgeschleift. Etwa 100 Meter vor dem Bahnhof Elsterwerdaer Platz sei die Bahn zum Stehen gekommen.

Verletzt wurde niemand, die Bahn war in der Folge laut Polizei aber nicht mehr einsatzfähig. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Schienenverkehr.