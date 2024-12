Eine Straßenbahn ist in Berlin-Marzahn entgleist. Das teilte ein Feuerwehrsprecher dem rbb am späten Dienstagnachmittag mit. Gegen 16:45 Uhr sei sie an der Marzahner Promenade Ecke Märkische Allee mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Berliner Feuerwehr sollen fünf Personen dabei leicht verletzt worden sein.

Die Unfallursache ist noch unbekannt. Betroffen sind die Tramlinien M6, 16 und 27. Die Märkische Allee ist in Höhe Marzahner Promenade derzeit für den Verkehr voll gesperrt, so die Feuerwehr weiter. Der Einsatz dauert noch an. Die Unfallstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofs Marzahn.